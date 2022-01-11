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СК Белоруссии заявил о признаках монтажа в записи переговоров диспетчера и пилота Rynair

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Польская запись переговоров диспетчера и пилота Ryanair имеет признаки монтажа, заявили в Следственном комитете Белоруссии.

"Согласно заключению эксперта Государственного комитета судебных экспертиз, в указанной записи имеются участки с признаками монтажа, характерными для объединения нескольких ранее записанных фонограмм, что указывает на признаки модификации и цифровой обработки звукозаписи", - заявил заместитель начальника управления Следственного комитета Белоруссии по Минску Андрей Мотолько в эфире телеканала ОНТ во вторник.

Он также уточнил, что органом предварительного следствия была назначена фоноскопическая экспертиза.

В Минске утверждают, что распространенная Польшей запись переговоров белорусского диспетчера и пилота самолета Ryanair, экстренно приземлившегося из-за ложного сообщения о минировании в мае прошлого года в аэропорту Минска, имеет явные признаки монтажа и модификации.

Самолет Ryanair, в котором оппозиционный блогер Роман Протасевич и Софья Сапега 23 мая летели из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в Минске. Их сняли с борта. Протасевич ранее был объявлен в межгосударственный розыск по обвинению в организации массовых беспорядков. Телеграм-каналы NEXTA и "Беларусь головного мозга", в создании которых он участвовал, были признаны экстремистскими. После задержания распространились видеозаписи с их признанием вины. Сапега, которой было предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса Белоруссии.

Белорусские власти в лице директора департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Артема Сикорского опровергли информацию западных СМИ о том, что посадка самолета авиакомпании Ryanair в Минске была совершена под их давлением и без фактических оснований.

Газета New York Times сообщала, что бывший авиадиспетчер минского аэропорта Олег Галегов, который работал во время инцидента с самолетом Ryanair (впоследствии бежал в Польшу), изложил свою версию происшедшего. По его словам, спецслужбы Белоруссии передали заведомо ложное сообщение о бомбе на борту самолета, чтобы вынудить авиалайнер к посадке в Минске. После этого пассажиры - оппозиционер Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега - были задержаны.

Сикорский назвал материал New York Times информационным вбросом. "Информация, появившаяся в New York Times, в первую очередь рассчитана на обычного обывателя, на общественность, на тех, кто не знает специфики гражданской авиации. Для нас как для профессионалов эта информация несодержательная и даже нелепая", - заявил представитель Минтранса Белоруссии.

По его словам, "решение о посадке в Минске принималось командиром воздушного судна". "Диспетчер по всем международным правилам и стандартам не может оказывать давление на принятие решения, особенно в условиях угрозы авиационной безопасности", - заявил Сикорский.

Польская сторона, в свою очередь, распространила запись разговора, в котором якобы вели переговоры белорусский диспетчер и пилот самолета Ryanair. На обнародованной Польшей записи слышны голоса нескольких человек - пилота, диспетчера и третьего человека, которого польская сторона и называет сотрудником КГБ Белоруссии.

Хроника 23 мая 2021 года – 11 января 2022 годаЭкстренная посадка самолета Ryanair в Минске
Белоруссия Ryanair

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