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В Швеции увеличилось число сторонников вступления страны в НАТО

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Количество жителей Швеции, поддерживающих присоединение страны к Североатлантическому альянсу, увеличилось на фоне роста напряженности в отношениях с Россией. Об этом в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на результаты опросов.

Согласно данным одного из опросов, количество шведов, выступающих против вступления Швеции в НАТО, сократилось до 36% к концу 2021 года, в то время как в 2015 году несогласных с этим было 50%. В то же время результаты другого опроса показали, что всего 35% шведов поддерживают идею присоединения страны к НАТО, при этом против выступают 33% жителей страны.

Мнения по поводу присоединения Швеции к Североатлантическому альянсу разделились и в шведском парламенте. Так, правоцентристские партии поддерживают присоединение к НАТО, а социал-демократы выступают против.

Bloomberg отмечает, что долгое время отвергаемая идея членства Швеции в НАТО за последнее десятилетие стала более привлекательна для шведов. По данным агентства, на мнение жителей страны могли повлиять недавние события, в частности, ситуация в Балтийском море.

Так, на прошлой неделе генерал-лейтенант ВС Швеции Лейф Михаэль Классон заявил, что шведские военные фиксируют рост уровня военной активности РФ в Балтийском море. В частности, по данным шведской стороны, в Балтийское море вошло некоторое число десантных плавучих средств Северного флота ВМФ РФ.

В ответ на российскую военную активность шведское командование направило военных для патрулирования в город Висбю на расположенном в Балтийском море стратегически важном острове Готланд.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на прошлой неделе заявил, что Финляндия и Швеция в случае подачи заявки на членство в НАТО смогут быстро вступить в альянс. Разговоры о таком развитии событий начались на фоне напряженной обстановки в районе границы РФ с Украиной. Западные СМИ предполагали, что такая ситуация может подтолкнуть Стокгольм и Хельсинки в Североатлантический альянс.

Швеция НАТО

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