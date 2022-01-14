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В сенате США представили еще один проект о санкциях против руководства РФ

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Сенатор-республиканец Марк Рубио представил новый законопроект о персональных санкциях в отношении президента России Владимира Путина и об экономических мерах на случай, если российские войска вторгнутся на Украину.

В заявлении Рубио говорится, что законопроект предполагает введение санкций против "Путина и против секторов российской экономики, от которых зависит его режим в плане личного обогащения". Согласно законопроекту, помимо санкций против президента России он также предполагает меры против премьер-министра Михаила Мишустина и министра обороны Сергея Шойгу.

Рубио призвал сенаторов сотрудничать с ним и принять законопроект, "пока не стало слишком поздно".

Ранее на этой неделе сенаторы-демократы, у которых большинство в сенате, также подготовили и представили законопроект, предусматривающий санкции против России в случае ее нападения на Украину. Он предусматривает персональные санкции против первых лиц государства и высокопоставленных военных, а также меры против российских банков и госдолга, санкции против владельцев сырьевых компаний и газопровода "Северный поток 2".

На этой неделе между США и Россией состоялась серия встреч в Европе, во время которых обсуждались вопросы безопасности. Эти переговоры прошли на фоне напряженности, возникшей из-за обеспокоенности Запада в связи с передвижением российских войск у границы Украины. Страны Запада считают, что Россия может планировать вторжение на Украину. Россия заявляла, что не планирует подобное вторжение.

США РФ Украина

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