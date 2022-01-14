США заподозрили РФ в подготовке диверсий на Украине для оправдания военного вторжения

Представитель Пентагона подтвердил, что у США есть такие данные

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Россия направила на Украину группу диверсантов, чтобы провести там провокации в случае, если Москве нужен будет предлог для вторжения на украинскую территорию, сообщили в американской администрации.

Изначально эти данные опубликовали американские СМИ со ссылкой на неназванного представителя администрации США, а затем их подтвердил на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.

"У США есть информация, согласно которой Россия разместила группу разведчиков, чтобы те могли провести диверсии на востоке Украины. Цель этого - создать предлог для вторжения", - сообщает телеканал CNN.

Собеседник журналистов пояснил, что речь якобы идет о диверсантах, обученных боевым действиям в городских условиях и применению взрывчатки. Предполагается, что их возможной задачей являются акты саботажа против "пророссийских сил" на Украине.

Сотрудник администрации США пояснил, что, по мнению Вашингтона, РФ может пойти на вторжение на Украину, "если они не смогут добиться своих целей через дипломатию".

"Российские военные планируют начать эти действия (диверсии - ИФ) за несколько недель до военного вторжения, которое могли бы начаться между серединой января и серединой февраля", - сказал он.

Associated Press отмечает со ссылкой на американскую администрацию, что в РФ, по мнению США, "начали кампанию по дезинформации через соцсети, чтобы выставить Украину в образе агрессора", готовящего атаки на пророссийские силы на востоке Украины.

Агентство пишет, что, как считают США, РФ в случае проведения диверсий на Украине обвинит в них Киев.

Представитель Пентагона Джон Кирби позже в пятницу сообщил, что у США действительно есть информация о том, что Россия якобы уже начала подготовку к возможным провокациям на Украине.

"У нас есть информация, которая свидетельствует, что Россия уже активно работает над тем, чтобы создать повод для потенциального вторжения на Украину. Фактически у нас есть информация о том, что они разместили группу оперативников, чтобы провести то, что мы называем операцией-провокацией. Это операция, спланированная так, чтобы выглядеть как атака на их людей или русскоговорящих людей на Украине. Это может быть использовано в качестве предлога вторжения", - заявил Кирби во время пресс-брифинга.

Он предположил, что такая операция со стороны России "вряд ли может быть возможна без ведома высшего руководства страны".

Говоря о том, какие российские структуры могли направить диверсантов на Украину, он отметил, что РФ, по мнению США, в таких случаях может использовать "гибридные варианты", предусматривающие совместную работу сразу нескольких служб.

Представитель Пентагона подчеркнул, что не может публично озвучить информацию, на основании которой США пришли к подобным выводам по поводу возможных планов России. При этом он заверил, что Пентагон "доверяет" полученной информации.