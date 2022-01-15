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Блинкен осудил ракетные пуски КНДР

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонной беседе с главой МИД Южной Кореи Чон Ый Ёном обсудил вопросы, касающихся недавних ракетных пусков КНДР, сообщил госдеп.

"Блинкен осудил недавние запуски баллистических ракет КНДР, которые являлись нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что госсекретарь "подтвердил, что альянс США и РК является основой мира, безопасности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами". Он "подчеркнул важность продолжения трехстороннего сотрудничества США, РК и Японии и твердую заверил в приверженности США обороне РК".

Госдеп информировал, что стороны обсудили сотрудничество в целях достижения полной денуклеаризации и прочного мира на Корейском полуострове, а также важность срочных действий по прекращению пандемии COVID-19.

Блинкен также "подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилий по предупреждению дальнейших военных или других агрессивных действий России".

Как сообщалось, КНДР провела пуск, предположительно, двух баллистических ракет, которые стартовали из провинции Пхенан-Пукто на западе страны.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи раньше сообщал об испытательном пуске ракеты из северокорейской провинции Чагандо на границе с Китаем 11 января. Северная Корея провела пуск гиперзвуковой ракеты из того же района 5 января.

США Южная Корея КНДР Россия Украина

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