США и Франция обсудили меры поддержки Украины после кибератаки на сайты ее органов власти

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - США и Франция в рамках кибердиалога, прошедшего 13-14 января, подчеркнули важность трансатлантического сотрудничества для содействия безопасности в киберпространстве и обсудили помощь Украине, подвергшейся кибератаке, сообщил госдеп.

В сообщении говорится, что стороны затронули вопросы "приоритетов, включая усилия по борьбе с программами-вымогателями и другими киберпреступлениями, повышения киберустойчивости, защиты прав человека в Интернете и продвижению принципов ответственного поведения государства в киберпространстве, в том числе с привлечением НАТО".

"Они также обсудили способы поддержки Украины в деле реагирования на вредоносную кибератаку и восстановления после нее", - отметил госдеп.

Как сообщалось, в ночь на 14 января произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства Украины. Не работали сайты Минобрнауки, МИДа, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, кабинета министров, Минэнерго, сайт "Дия".

Служба безопасности Украины (СБУ) вместе с Госспецсвязью и Киберполицией расследует инцидент. По данным СБУ, всего было атаковано более 70 государственных веб-сайтов, 10 из которых подверглись несанкционированному вмешательству.

Кибератаку на Украину осудили Евросоюз, Великобритания и страны "большой семерки".