Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:29Заразились
на 14.01В России 10 747 125+23 820В мире 320 099 518+2 933 381

Страны G7 заявили о поддержке Украины в связи кибератакой на правительственные сайты

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Страны "большой семерки" поддерживают Украину в связи с осуществленной против нее кибератакой, сообщило немецкое председательство в группе поддержки послов "Большой семерки" в Киеве.

"Страны G7 твердо едины в поддержке Украины в это напряженное время. Послы G7 призывают всех политических лидеров проявить подобное единство и решительность", - говорится в заявлении председательства в твиттере.

Ранее кибератаку на Украину осудили Евросоюз и Великобритания.

Как сообщалось, в ночь на 14 января произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства Украины. Не работали сайты Минобрнауки, МИДа, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, кабинета министров, Минэнерго, сайт "Дия". В настоящее время их работа возобновлена.

Служба безопасности Украины (СБУ) вместе с Госспецсвязью и Киберполицией расследует инцидент. По данным СБУ, всего было атаковано более 70 государственных веб-сайтов, 10 из которых подверглись несанкционированному вмешательству.

G7 Украина

Новости по теме

Новости

США поприветствовали задержание хакеров из группировки REvil в России

США поприветствовали задержание хакеров из группировки REvil в России

"Газпром" в суде потребовал повысить цену на газ для Польши с 2017 года

Швеция направила военный патруль в город на острове Готланд в ответ на активность России

США заподозрили РФ в подготовке диверсий на Украине для оправдания военного вторжения

Google обвинили в многолетнем обмане пользователей сервиса рекламных аукционов

Google обвинили в многолетнем обмане пользователей сервиса рекламных аукционов

В сенате США представили еще один проект о санкциях против руководства РФ

Массовые протесты в Казахстане

Режим ЧП будет отменен в более чем половине регионов Казахстана

Хакеры из КНДР похитили за год криптовалюты на $400 млн

Хакеры из КНДР похитили за год криптовалюты на $400 млн

Швеция выведет военных из Мали из-за присутствия в стране "вагнеровцев"

Массовые протесты в Казахстане

Посольство РФ сообщило о гибели россиянки во время погромов в Казахстане

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });