Страны G7 заявили о поддержке Украины в связи кибератакой на правительственные сайты

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Страны "большой семерки" поддерживают Украину в связи с осуществленной против нее кибератакой, сообщило немецкое председательство в группе поддержки послов "Большой семерки" в Киеве.

"Страны G7 твердо едины в поддержке Украины в это напряженное время. Послы G7 призывают всех политических лидеров проявить подобное единство и решительность", - говорится в заявлении председательства в твиттере.

#G7 countries are strongly united in support of 🇺🇦 at this tense time. #G7 Ambassadors call on all political leaders in 🇺🇦 to show similar unity & resolve. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) January 14, 2022

Ранее кибератаку на Украину осудили Евросоюз и Великобритания.

Как сообщалось, в ночь на 14 января произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства Украины. Не работали сайты Минобрнауки, МИДа, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, кабинета министров, Минэнерго, сайт "Дия". В настоящее время их работа возобновлена.

Служба безопасности Украины (СБУ) вместе с Госспецсвязью и Киберполицией расследует инцидент. По данным СБУ, всего было атаковано более 70 государственных веб-сайтов, 10 из которых подверглись несанкционированному вмешательству.