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СБУ расследует причастность РФ к кибератаке на сайты органов власти Украины

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Служба безопасности Украины вместе с Госспецсвязью и Киберполицией расследует кибератаку на сайты органов государственной власти, произошедшую в ночь на 14 января 2022 года.

"Пока можно говорить, что есть отдельные признаки причастности к инциденту хакерских групп, связанных со спецслужбами РФ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте спецслужбы в пятницу.

В СБУ отметили, что всего было атаковано более 70 государственных веб-сайтов, 10 из которых подверглись несанкционированному вмешательству. Контент сайтов при этом изменен не был, а утечки персональных данных не произошло. После атаки работа большинства веб-ресурсов была возобновлена.

"Также по инициативе СБУ был отключен ряд критических государственных ресурсов, в т.ч. портал государственных услуг "Дия", до локализации технической проблемы и с целью недопущения распространения атаки. Мобильное приложение "Дия" работало и работает в штатном режиме. Вместе с тем, сообщение об эксплуатации хакерами конкретной уязвимости системы управления контентом, которое в течение дня появлялось в медиа, было только одной из обрабатываемых версий", - говорится в сообщении.

Все детали происшествия документируются в рамках ранее открытого уголовного производства СБУ.

В свою очередь министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что масштабная хакерская атака имела целью получение доступа к административным правам компании, которая управляет сайтами, подвергшимися атаке.

"Цепь кибератак и получение доступа к админправам компании, которая администрирует атакуемые сайты", - написал Федоров в телеграме в пятницу вечером, добавив, что контент сайтов не был изменён, утечки персональных данных также не было.

Как сообщалось, на Украине в ночь на 14 января произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства. Не работали сайты Минобрнауки, МИДа, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, кабинета министров, Минэнергетики, сайт "Дия". О целенаправленной DDoS-атаке из РФ на его сайт сообщил мэр Киева Виталий Кличко. В настоящее время работа всех этих интернет-ресурсов возобновлена.

Украина СБУ

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