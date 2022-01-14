Евросоюз осудил кибератаку на Украину

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Европейский Союз решительно осуждает кибератаку на Украину, осуществленную на правительственные сайты 14 января, назвав ее неприемлемой.

Соответствующе заявление от имени ЕС сделал в пятницу высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

"Эта кибератака на сайты правительства Украины неприемлема. Такие действия направлены на дестабилизацию Украины и распространение дезинформации и могут способствовать дальнейшей эскалации и без того напряженной ситуации", - заявил он.

Боррель констатировал, что Украина "быстро и решительно отреагировала на атаки благодаря своей повышенной киберустойчивости".

"Европейский Союз и его государства-члены находятся в контакте с Украиной и готовы предоставить дополнительную прямую техническую помощь для устранения этой атаки и дальнейшей поддержки против любых дестабилизирующих действий, в том числе путем дальнейшего повышения ее устойчивости к гибридным и киберугрозам", - заявил он.

По словам Боллеля, Евросоюз подтверждает "безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".

Великобритания также осудила кибератаку против сайтов правительства Украины. Об этом заявила британский министр иностранных дел Элизабет Трасс.

Она также отметила, что "НАТО расширит киберсотрудничество с Украиной", а "Великобритания и союзники поддержат Украину экспертами на местах".

Спикер МИД Украины Олег Николенко отметил, что министерство начало дополнительные контакты с международными партнерами по вопросам противодействия кибератакам и усиления системы кибербезопасности. Он добавил, что также принимаются меры по защите сайтов МИД и консульств за рубежом.

Николенко указал, что в результате хакерской атаки контент сайта не пострадал, утечка служебной информации не зафиксирована, внутренние ИТ-системы внешнеполитического ведомства работают в штатном режиме.

Как сообщалось, в ночь на 14 января произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства Украины. Не работали сайты Минобрнауки, МИДа, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, кабинета министров, Минэнерго, сайт "Дия". В настоящее время их работа возобновлена.

Служба безопасности Украины указала на то, что "есть отдельные признаки причастности к инциденту хакерских групп, связанных со спецслужбами РФ".