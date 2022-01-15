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За время беспорядков в Казахстане в морги поступили 225 погибших

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Казахстане за время беспорядков в морги поступили 225 погибших, сообщил начальник службы уголовного преследования генеральной прокуратуры Республики Казахстан Серик Шалабаев.

Как он рассказал журналистам в субботу, "среди них есть вооруженные бандиты, которые участвовали в нападении на здания органов правоохранительных органов".

Шалабаев уточнил, что в числе погибших - 19 полицейских и военных. "Есть и мирные граждане", - добавил спикер.

Он также сообщил, что в стране в результате беспорядков установлено 4 578 пострадавших, из них 4 353 - ранено, в том числе 3 393 сотрудника силовых ведомств.

По данным Шалабаева, после них в Казахстане возбужден 546 уголовных дел, в том числе 44 - по актам терроризма, 34 - по массовым беспорядкам, 15 - по убийствам.

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