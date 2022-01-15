Полиция Казахстана сообщила причину гибели россиянки во время беспорядков в стране

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Жамбылской области Казахстана началось расследование по факту гибели россиянки во время беспорядков, сообщил в субботу областной департамент полиции.

"Погибшая М. Ким 1995 года рождения, действительно, была гражданкой РФ, на территории Казахстана проживала на основании вида на жительство. Она погибла от огнестрельного ранения во время массовых беспорядков, когда собравшиеся вооруженные лица начали стрелять. Указанная в публикациях СМИ информация о ножевых ранениях не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Накануне в генконсульство России в Алма-Ате поступила информация о том, что в Таразе (Жамбылская область, на юге Казахстана) во время погромов 6 января от рук бандитов погибла гражданка России, мать троих детей Ким. Посольством РФ в Казахстане был направлен запрос в правоохранительные органы республики о необходимости тщательного и всестороннего расследования этого преступления.

Власти Казахстана пока не обнародовали данные о количестве погибших в ходе беспорядков среди мирных граждан, участников беспорядков и боевиков.

На данный момент известно, что погибли 17 представителей правоохранительных органов, Нацгвардии и военнослужащих.