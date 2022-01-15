В Актюбинской области Казахстана с 16 января отменят режим ЧП

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В еще одной области Казахстана - Актюбинской - отменяют режим чрезвычайного положения, сообщила пресс-служба президента страны.

Согласно опубликованному в субботу указу главы государства Касым-Жомарта Токаева, режим ЧП прекратит действие в регионе с 07:00 16 января.

Указ вводится в действие со дня подписания.

Таким образом, режим чрезвычайного положения отменен в десяти из семнадцати регионов Казахстана. Накануне сообщалось о его отмене в Павлодарской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Туркестанской областях и городе Шымкент.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В Алма-Ате произошли столкновения демонстрантов с силовиками.

5 января в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка президент Казахстана ввел режим ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области, а затем и в остальных регионах страны. Чрезвычайное положение вводилось на период до 19 января.