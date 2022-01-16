В ходе беспорядков в Алма-Ате похитили более 1,3 тыс. единиц оружия

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Алма-Ате во время массовых беспорядков в начале января было похищено свыше 1,3 тыс. единиц оружия, сообщил в воскресенье начальник городского департамента полиции Канат Таймерденов.

"Одновременно в разных районах города многочисленные группы боевиков обстреливали наряды полиции и приступили к разграблению города. Другие группы террористов почти одновременно захватили семь оружейных магазинов, где завладели оружием и боеприпасами", - рассказал он на брифинге.

Таймерденов сообщил, что было похищено 1 347 единиц оружия, в том числе 501 нарезное, 807 - гладкоствольное, 39 - газово-травматическое оружие.

По его информации, на сегодняшний день "в ходе спецоперации изъято 127 единиц оружия, 2 800 патронов разного калибра и других боеприпасов, большое количество похищенного во время мародерства имущества".