Самолет Порошенко приземлился в Киеве

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Депутат Верховной рады, пятый президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из Варшавы. Его самолет приземлился в аэропорту "Жуляны" в 9:03 (10:03 по Москве), сообщает онлайн-табло аэропорта.

Печерский суд Киева в 11 часов начнет рассмотрение вопроса об избрании экс-президенту меры пресечения по так называемому "угольному делу".

С Порошенко вместе летели депутаты из фракции "Европейской солидарности", которые накануне вылетели к нему в Польшу, и его жена Марина.

В аэропорту политика встречают сотни сторонников, с государственными флагами, флагами с партийной символикой "Европейской солидарности", черно-красными знаменами. На территории аэропорта проходит митинг. По периметру здания аэропорта охраняет полиция.

Государственное бюро расследований 20 декабря 2021 года уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. По этому делу уже проходят депутат Рады из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Порошенко с 17 декабря 2021 года находился в дипломатическом турне. Он пообещал, что вернется на Украину 17 января.