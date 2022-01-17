Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:40Заразились
на 17.01В России 10 834 260+30 726В мире 328 070 693+1 917 865

Самолет Порошенко приземлился в Киеве

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Депутат Верховной рады, пятый президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из Варшавы. Его самолет приземлился в аэропорту "Жуляны" в 9:03 (10:03 по Москве), сообщает онлайн-табло аэропорта.

Печерский суд Киева в 11 часов начнет рассмотрение вопроса об избрании экс-президенту меры пресечения по так называемому "угольному делу".

С Порошенко вместе летели депутаты из фракции "Европейской солидарности", которые накануне вылетели к нему в Польшу, и его жена Марина.

В аэропорту политика встречают сотни сторонников, с государственными флагами, флагами с партийной символикой "Европейской солидарности", черно-красными знаменами. На территории аэропорта проходит митинг. По периметру здания аэропорта охраняет полиция.

Государственное бюро расследований 20 декабря 2021 года уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. По этому делу уже проходят депутат Рады из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Порошенко с 17 декабря 2021 года находился в дипломатическом турне. Он пообещал, что вернется на Украину 17 января.

Киев Жуляны Петр Порошенко Украина Печерский суд

Новости по теме

Новости

Порошенко прошел паспортный контроль в аэропорту Киева

Порошенко прошел паспортный контроль в аэропорту Киева

Китайские порты Далянь и Циндао возобновили прием рыбы с российских судов

Китайские порты Далянь и Циндао возобновили прием рыбы с российских судов
Пандемия коронавируса

Коронавирусом в мире заразились более 328 млн человек

Массовые протесты в Казахстане

Племянник Назарбаева Самат Абиш освобожден от должности первого зампреда главы КНБ

Племянник Назарбаева Самат Абиш освобожден от должности первого зампреда главы КНБ

ВВП Китая в 2021 году вырос на 8,1%

ВВП Китая в 2021 году вырос на 8,1%

Предправления Credit Suisse ушел в отставку из-за нарушения ковид-правил

Пандемия коронавируса

Австралия разрешила въезд в страну привитым российским "Спутником V"

Австралия разрешила въезд в страну привитым российским "Спутником V"

Что случилось этой ночью: понедельник, 17 января

Массовые протесты в Казахстане

Зять Назарбаева ушел с поста председателя палаты предпринимателей "Атамекен"

Зять Назарбаева ушел с поста председателя палаты предпринимателей "Атамекен"

СМИ сообщили о допросе Бориса Джонсона из-за вечеринки во время локдауна

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });