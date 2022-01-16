Порошенко не увидел оснований для своего ареста после возвращения на Украину

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Пятый президент Украины (2014-2019 годы), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко считает, что к нему не будет применена такая мера пресечения, как арест.

"Задержат ли меня? Я говорю вам: нет! Не потому, что я такой уверенный в себе, но я не вижу оснований для ареста", - заявил он на пресс-конференции в воскресенье в Варшаве.

Порошенко подчеркнул, что если президент Владимир Зеленский все-таки прибегнет к таким мерам, то только навредит себе. "Но снова хочу сказать: я возвращаюсь в Украину бороться за Украину, а не против господина Зеленского", - добавил политик.

Лидер "Европейской солидарности" напомнил, что в понедельник собирается пойти на заседание Печерского районного суда Киева. При этом он отметил, что не доверяет этому суду.

Как сообщалось, Порошенко утром 17 января возвращается из Варшавы в столицу Украины и в этот же день состоится судебное заседание в Печерском райсуде города по уголовному производству относительно преступной схемы поставки угля с неподконтрольных Киеву территорий на востоке страны и содействию террористическим организациям.

Государственное бюро расследований 20 декабря прошлого года уведомило Порошенко о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с неподконтрольных украинским властям территорий в Донбассе.

Порошенко, который находится в командировке в ЕС, 6 января заявил, что вернется на Украину 17 января. В тот же день Печерский райсуд Киева рассмотрел ходатайство прокурора и принял решение об аресте имущества Порошенко, которое, согласно госреестрам, принадлежит ему на праве собственности, в частности это объекты недвижимости, корпоративные права.