Адвокат Порошенко заявил, что за экс-президентом Украины велась незаконная слежка

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Адвокат лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что Государственному бюро расследований (ГБР) известно об планируемых визитах Порошенко в Стамбул и Варшаву, а также о том, что за пятым президентом ведется незаконная слежка, сообщила пресс-служба "Евросолидарности".

"Сообщение ГБР о покупке авиабилетов свидетельствует только о том, что за пятым президентом ведется незаконная слежка. В таком случае, следует пойти дальше и обнародовать записи разговоров, свидетельствующих о предварительном планировании зарубежных визитов пятого президента", - цитирует пресс-служба слова Голованя.

"В очередном анонимном тексте кто-то в ГБР делает головокружительные выводы из того, когда помощники Петра Порошенко купили ему билеты. Тот факт, что (...) во исполнение прихотей Зеленского незаконно следят за пятым президентом - общеизвестный", - отметил Головань.

Он подчеркнул, что необходимо опубликовать записи разговоров, свидетельствующих о заблаговременном согласовании встреч Порошенко с Вселенским Патриархом и ведущими европейскими политиками, если признан факт незаконной слежки, прослушивания телефонов и мессенджеров.

Как сообщалось, в Государственном бюро расследований (ГБР) заявляют, что пятый президент Украины (2014-19), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко не планировал свою зарубежную поездку до выдвижения ему подозрения.