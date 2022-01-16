Песков опроверг обвинения в адрес РФ в кибератаках на украинские госсайты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг обвинения о причастности России к кибератакам на сайты госорганов Украины. Об этом пишет издание Hill в твиттере со ссылкой на заявление Пескова, сделанное в интервью телеканалу CNN.

По его словам, это очередное бездоказательное обвинение.

"Мы почти привыкли к тому, что украинцы во всем обвиняют Россию, даже в плохой погоде", - добавил пресс-секретарь.

Kremlin Press Secretary Peskov on targeting of a Ukrainian government website: "We have nothing to do with it. [...] We are nearly accustomed to the fact that Ukrainians are blaming everything on Russia, even their bad weather." https://t.co/Z1sEfHdV3P pic.twitter.com/VP4YeT6RFf — The Hill (@thehill) January 16, 2022

В ночь на 14 января произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства Украины. Официальная информация появилась в фейсбуке Министерства образования и науки. Не работали также сайты Министерства иностранных дел, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, кабинета министров. На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера. В Службе безопасности Украины (СБУ) отметили, что всего было атаковано более 70 государственных веб-сайтов, 10 из которых подверглись несанкционированному вмешательству. Контент сайтов при этом изменен не был, а утечки персональных данных не произошло.

О целенаправленной DDoS-атаке из РФ на его сайт сообщил мэр Киева Виталий Кличко. В настоящее время работа всех этих интернет-ресурсов возобновлена.