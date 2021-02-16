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США исключили йеменских хуситов из списка террористических организаций

США исключили йеменских хуситов из списка террористических организаций
Сторонники йеменских хуситов у посольства США
Фото: Mohammed Hamoud/Getty Images

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Власти США приняли решение исключить организацию "Ансар Алла", объединяющую йеменских хуситов, из списка зарубежных террористических организаций, говорится в заявлении Минфина США.

"Она больше не является заблокированной организацией в соответствии с Правилами применения санкций за поддержку глобального терроризма..." - говорится в заявлении Минфина.

В нем отмечается, что теперь американским гражданам не требуется разрешение Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США для участия в транзакциях или деятельности с "Ансар Алла".

Ранее о том, что такое решение готовится, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. По словам Блинкена, оно связано с "тяжелым гуманитарным положением в Йемене".

В конце работы предыдущей американской администрации экс-госсекретарь Майк Помпео объявил о решении США включить организацию "Ансар Алла" в список зарубежных террористических организаций и признать террористами ее лидеров.

В начале февраля избранный президент США Джо Байден объявил, что страна больше не будет поддерживать операции в Йемене, в том числе путем продажи оружия. Он назначил спецпредставителем Штатов по Йемену Тимоти Лендеркинга, он должен будет способствовать процессу вывода страны и состояния гражданской войны.

С 2014 года продолжается противостояние между хуситами и коалицией во главе с Саудовской Аравией, которая поддерживает президента Йемена Абда Раббо Мансура Хади. Из-за конфликта одна из беднейших арабских стран оказалась в ситуации гуманитарной катастрофы.

США Йемен

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