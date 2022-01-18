Число задержанных в Алма-Ате после массовых беспорядков превысило 2,7 тысячи человек

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В Алма-Ате с начала антитеррористической операции задержано более 2,7 тысяч человек по подозрению в участии в массовых беспорядках, сообщил во вторник информцентр комендатуры города.

"Всего с начала антитеррористической операции задержано 2748 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений", - говорится в сообщении штаба.

Ранее сообщалось о 2601 задержанном.

С начала операции изъято 131 единица огнестрельного оружия и 4179 боеприпасов, отметили в штабе.

За минувшие сутки на пульт полиции поступило 437 сообщений, в call-centre комендатуры - 41 сигнал от граждан, требовавшие оперативного реагирования, все сообщения отработаны.

Массовые беспорядки в Алма-Ате произошли в первую неделю января после того, как в Жанаозене (город в Мангистауской области на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Митинги в Жанаозене переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. Этим воспользовались бандиты и террористы, начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Наиболее сильно пострадал самый крупный город Казахстана Алматы.

На сегодняшний день в Алма-Ате сохраняется "красный" уровень террористической угрозы, действует комендантский час.

В минувшее воскресенье начальник полиции Алма-Аты Канат Таймерденов сообщил, что во время беспорядков в городе погибли 149 человек, в том числе 11 сотрудников правоохранительных органов. В числе погибших есть как мирные жители, так и бандиты, совершавшие нападения. Он также сообщил, что во время беспорядков преступники похитили более 1,3 тысячи единиц оружия.