В Казахстане после беспорядков завели 695 уголовных дел

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В Казахстане после массовых беспорядков возбуждено 695 уголовных дел по тяжким и особо тяжким преступлениям, сообщил старший помощник генерального прокурора страны Азамат Саргазин.

"По тяжким и особо тяжким преступлениям начато 695 досудебных расследований. В том числе 44 по актам терроризма, 15 - по убийствам, шесть дел по фактам пропаганды и призывам к захвату власти", - сказал Саргазин на брифинге во вторник.

По его данным, в рамках этих дел задержаны в качестве подозреваемых 780 лиц, из них по решению суда 695 человек заключены под стражу.

"Всем фигурантам уголовных дел, в том числе всем задержанным, предоставляется своевременная юридическая помощь", - заверил Саргазин.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. Как заявляют власти, этим воспользовались бандиты и террористы, начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Наиболее сильно пострадал город Алма-Ата.

В страну по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева были введены силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).