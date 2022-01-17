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В больницах Алма-Аты остаются 110 пострадавших в беспорядках

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В больницах Алма-Аты остаются 110 пострадавших в беспорядках, восемь из них находятся в реанимации, врачи оценивают их состояние как стабильное, сообщила замглавы городского управления общественного здоровья Светлана Султангазиева. Она сказала это на заседании городского штаба по восстановлению жизнеобеспечения.

Всего, по ее словам, медицинская помощь потребовалась 1259 пострадавшим.

На прошлой неделе двоих детей перевели в другие медицинские учреждения.

"Один ребенок переведен из детской больницы N2 в Институт педиатрии на оперативное лечение. Проведена повторная операция, состояние ребенка стабильное, лежит в реанимации. Второй ребенок из БСМП переведен в детскую неотложную больницу", - сказала Султангазиева.

На этом же заседания заместитель акима Алма-Аты Ильяс Усеров предварительно оценил ущерб городу и бизнесу, причиненный в ходе беспорядков, примерно в $260 млн (112,6 млрд тенге). В том числе предприниматели понесли 67 млрд тенге убытков. Чиновник добавил, что эти цифры продолжают перепроверяться и уточняться.

"Больше всего в Алматы пострадали непродовольственные магазины - почти 21 млрд тенге, продовольственные - 5,7 млрд тенге, оружейные магазины - 6,4 млрд тенге, ломбарды - 2,9 млрд, объекты общепита - 1,8 млрд тенге, - перечислил он. - По финансовым организациям: это отделения банков и банкоматы, предварительный ущерб составил 700 млн тенге. Банки сейчас тоже перепроверяют данные, и до конца дня должны дать обновленные данные".

Хроника 03 – 17 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Алма-Ата Светлана Султангазиева Ильяс Усеров Казахстан

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