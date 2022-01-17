Число задержанных в Алма-Ате после массовых беспорядков превысило 2,6 тыс. человек

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Алма-Ате с начала антитеррористической операции задержаны более 2,6 тыс. человек по подозрению в участии в массовых беспорядках, сообщил в понедельник оперативный штаб комендатуры города.

"Всего с начала антитеррористической операции задержано 2 601 участник незаконных акций, мародерств и других преступлений", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 2 402 задержанных.

С начала операции изъято 127 единиц огнестрельного оружия и 4 077 боеприпасов, отметили в штабе.

За минувшие сутки на пульт полиции поступило 329 сообщений, в колл-центр комендатуры - 48 сигналов от граждан, требовавших оперативного реагирования, все сообщения отработаны.

В Алма-Ате сохраняется "красный" уровень террористической угрозы, действует комендантский час.