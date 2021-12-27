Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

На фоне ситуации в Афганистане РФ завершила первую фазу модернизации ВС Таджикистана

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Россия в последнее время поставила в Таджикистан военную технику и вооружения для обеспечения обороноспособности этой страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вы знаете, что мы активно работаем по линии укрепления обороноспособности Таджикистана. В последнее время в соответствии с нашими договоренностями были осуществлены необходимые поставки вооружения, техники, чтобы укрепить вооруженные силы Таджикистана, и Таджикистан мог эффективно противодействовать любым угрозам, которые исходят извне в отношении вашей страны", - сказал он на встрече с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном.

Путин также назвал российскую военную базу в Таджикистане одним из значимых элементов безопасности в регионе.

Чрезвычайный и полномочный посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов заявил в понедельник на пресс-конференции в Душанбе, что РФ помогла Таджикистану осуществить первую фазу модернизации его вооруженных сил.

В миреБаза РФ в Таджикистане получила новые танкиЧитать подробнее

"Продолжается укрепление нашего военного и военно-технического сотрудничества, последние месяц-два были крупные поставки военной техники из Российской Федерации в Таджикистан. По существу, мы завершили первую фазу модернизацию вооруженных сил Таджикистана", - заявил глава российской дипмиссии в республике.

По его словам, теперь вооруженные силы республики оснащены современной техникой и вооружением.

"Это и бронетехника, и ударное вооружение, установка С-300 – т.е. достаточно мощные, надежные средства защиты. Постоянно проводятся учения, 201 база – это оплот, гарант независимости и безопасности Таджикистана", - отметил российский посол.

Он также заявил, что у России и Таджикистана схожие позиции по ситуации в Афганистане.

"Мы с нашими таджикскими партнерами понимаем всю полноту угрозы, исходящей из Афганистана, действуем сообща, коллективно и в рамках двусторонних отношений, и в рамках ОДКБ. У нас схожие позиции по ситуации в Афганистане: мы выступаем за создание инклюзивного правительства с участием представителей всех национальных групп, населения Афганистана, соблюдение Конституции, прав человека и отказ от террористических акций. Это те условия, которые предъявляют талибам (запрещенная в РФ террористическая организация) и Таджикистан, и Российская Федерация", - отметил Лякин-Фролов.

РФ Таджикистан Афганистан

Новости по теме

Новости

Путин помог семье мальчика - участника акции "Елка желаний" получить квартиру

Экипаж вертолета, совершившего жесткую посадку в Удмуртии, вышел на связь

При крушении вертолета в Удмуртии никто не погиб

Под Ижевском разбился вертолет Ми-2

Семья физика Кудрявцева отказалась от прекращения дела о госизмене из-за его смерти

Киевское шоссе в Новой Москве перекрыто в обе стороны из-за пожара

Дело журналиста Ивана Сафронова

Мосгорсуд оставил под арестом журналиста Сафронова еще на три месяца

Мосгорсуд оставил под арестом журналиста Сафронова еще на три месяца

Матвиенко сочла возможным объявить амнистию для части иноагентов

Лавров заявил, что РФ не будет унижаться и просить США об отмене санкций

ЦБ РФ будет отслеживать платежи физлиц в адрес компаний теневого сектора

ЦБ РФ будет отслеживать платежи физлиц в адрес компаний теневого сектора
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });