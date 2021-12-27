На фоне ситуации в Афганистане РФ завершила первую фазу модернизации ВС Таджикистана

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Россия в последнее время поставила в Таджикистан военную технику и вооружения для обеспечения обороноспособности этой страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вы знаете, что мы активно работаем по линии укрепления обороноспособности Таджикистана. В последнее время в соответствии с нашими договоренностями были осуществлены необходимые поставки вооружения, техники, чтобы укрепить вооруженные силы Таджикистана, и Таджикистан мог эффективно противодействовать любым угрозам, которые исходят извне в отношении вашей страны", - сказал он на встрече с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном.

Путин также назвал российскую военную базу в Таджикистане одним из значимых элементов безопасности в регионе.

Чрезвычайный и полномочный посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов заявил в понедельник на пресс-конференции в Душанбе, что РФ помогла Таджикистану осуществить первую фазу модернизации его вооруженных сил.

"Продолжается укрепление нашего военного и военно-технического сотрудничества, последние месяц-два были крупные поставки военной техники из Российской Федерации в Таджикистан. По существу, мы завершили первую фазу модернизацию вооруженных сил Таджикистана", - заявил глава российской дипмиссии в республике.

По его словам, теперь вооруженные силы республики оснащены современной техникой и вооружением.

"Это и бронетехника, и ударное вооружение, установка С-300 – т.е. достаточно мощные, надежные средства защиты. Постоянно проводятся учения, 201 база – это оплот, гарант независимости и безопасности Таджикистана", - отметил российский посол.

Он также заявил, что у России и Таджикистана схожие позиции по ситуации в Афганистане.

"Мы с нашими таджикскими партнерами понимаем всю полноту угрозы, исходящей из Афганистана, действуем сообща, коллективно и в рамках двусторонних отношений, и в рамках ОДКБ. У нас схожие позиции по ситуации в Афганистане: мы выступаем за создание инклюзивного правительства с участием представителей всех национальных групп, населения Афганистана, соблюдение Конституции, прав человека и отказ от террористических акций. Это те условия, которые предъявляют талибам (запрещенная в РФ террористическая организация) и Таджикистан, и Российская Федерация", - отметил Лякин-Фролов.