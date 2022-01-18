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Глава ДНР опроверг заявления о присутствии российских военных в Донбассе

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Заявления Киева о якобы присутствии российской армии в Донбассе являются провокацией, заявил "Интерфаксу" глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Заявления Украины о военном присутствии России в республиках Донбасса являются провокационными шагами по дестабилизации ситуации в мире", - сказал Пушилин.

Он сообщил, что "согласно данным международных организаций, в том числе СММ (Специальной мониторинговой миссии - ИФ) ОБСЕ, на территории ДНР не зафиксировано ни российских военных, ни российской техники".

В то же время он напомнил о финансовой и военной поддержке, которую получает Киев из западных стран.

"Украина пользуется всесторонней поддержкой сторонних сил: от финансовых вливаний США на войну до роста количества учений со странами НАТО", - сказал глава ДНР.

Денис Пушилин ДНР Донбасс Украина

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