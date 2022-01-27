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Глава ДНР не исключил постановочных химатак в Донбассе со стороны Киева

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В самопровозглашенной Донецкой народной республике опасаются провокаций Киева с использованием химоружия, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Украина обвинила нас в том, что в Горловке произошла утечка химикатов. Мы это связываем с возможностью постановочных химатак, как в Сирии. Представители ОБСЕ утечку не подтвердили, поэтому надеемся, что Киев не будет применять этот сценарий", - заявил Пушилин в интервью "Известиям".

Ранее в главном управлении разведки Украины заявили, что на территории химпредприятия в Горловке "Стирол" произошла утечка аммиака, однако спецмониторинговая миссия опровергла эту информацию в одном из своих отчетов.

Говоря о эвакуации из Киева дипломатов ряда стран, Пушилин высказал мнение, что она была нужны для повышения градуса напряженности.

"Эвакуация дипломатов США и других стран вписывается в сценарий намеренной эскалации конфликта, который отрабатывается официальным Киевом и его так называемыми партнерами. По этим сценарным условиям нужно непременно повышать градус напряженности", - сказал он.

Ранее стало известно об эвакуации из Киева семей дипломатов и некоторых сотрудников посольств США, Великобритании, Канады и Австралии.

ДНР Украина Денис Пушилин

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