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Президент Белоруссии сможет вводить чрезвычайное положение в случае попыток мятежа

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии сможет вводить чрезвычайное положение в случае попыток мятежа или массовых беспорядков. Об этом говорится в проекте Конституции, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале в понедельник.

В документе сказано, что "в случае стихийного бедствия, катастрофы, а также попыток насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения государственной власти, вооруженного мятежа, массовых и иных беспорядков, сопровождающихся насилием либо угрозой насилия со стороны группы лиц и организаций, в результате которых возникает опасность жизни и здоровью людей, территориальной целостности и существованию государства" президент имеет право ввести на территории Белоруссии или в отдельных ее местностях чрезвычайное положение.

Там уточняется, что это решение должно быть в трехдневный срок внесено на утверждение Совета Республики.

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