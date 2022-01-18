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В Белом доме считают Россию способной атаковать Украину в любой момент

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Россия сейчас способна в любой момент совершить нападение на Украину, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Сейчас мы находимся в положении, когда Россия может в любой момент начать атаку на Украине", - сказала она на брифинге.

"Где мы находимся сейчас: президент (РФ Владимир - ИФ) Путин создал этот кризис, собрав сто тысяч российских военных вдоль границ Украины, что включает недавнюю переброску российских войск в Белоруссию для совместных учений и проведение дополнительных учений на восточной границе Украины", - отмечала она.

Псаки напомнила о запланированных на пятницу переговорах госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова. По ее словам, Блинкен подчеркнет на переговорах необходимость десэскалации ситуации и укажет на потенциал дипломатического урегулирования ситуации. Однако, добавила Псаки, России предстоит решить, столкнется ли она с экономическими последствиями своих действий.

США Украина Россия Джен Псаки

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