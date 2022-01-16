Американский конгрессмен предрек новую "холодную войну" США с Россией

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей республиканец Майкл Маккол Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - США и Россия вновь оказались в состоянии "холодной войны". Об этом заявил в воскресенье телеканалу CNN главный республиканец в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол.

"Я так думаю, потому что, как я полагаю, президент РФ Владимир Путин вновь почувствовал здесь (на Украине - ИФ) запах слабости", - сказал конгрессмен в ответ на вопрос, считает ли он, что началась новая "холодная война".

Согласно его утверждениям, если руководство РФ когда-либо и начнет вторжение на Украину, сейчас для этого "настало время". При этом, по мнению Маккола, российские власти уже давно "хотят восстановить славу былой советской империи", и Украина для них теперь стала "житницей России".

Конгрессмен также заявил о недостаточных усилиях Вашингтона в связи со складывающейся ситуацией.

"Я не вижу значительного сдерживания (России - ИФ). Я вижу какую-то жесткую риторику, но не много действий... Вы должны выложить на стол вещи вроде санкций, вам надо говорить о продаже еще вооружений, продаже вооружений Украине", - добавил Маккол.

В минувшую пятницу советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американская разведка обладает информацией о том, что российская сторона якобы готовит провокации против Украины, чтобы создать повод для полномасштабного военного вторжения. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, выступая на брифинге, поделился аналогичными опасениями.