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Конгрессмен связал вывод войск США из Афганистана и обострение на границе РФ и Украины

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Член Комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса республиканец Майкл Маккол заявил, что вывод войск США из Афганистана стал фактором, который позволил России ужесточить политику в отношении Украины.

В интервью телеканалу CNN он сказал, что Соединенным Штатам необходимо демонстрировать силу после "момента слабости" в прошлом году - вывода американских войск из Афганистана.

По его словам, мировые лидеры, включая президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына, - "все рассматривают это как момент слабости".

"Таким образом, мы не демонстрируем силу, как говорил Рейган, а, скорее, демонстрируем слабость, которая исторически (...) всегда провоцирует агрессию", - заявил Маккол.

Он отметил, что ключом к предотвращению российского вторжения на Украину является сдерживание.

"Но я не вижу серьезного сдерживания. Я вижу некоторую жесткую риторику, но не так много действий", - сказал конгрессмен.

Он сообщил, что перед переговорами США, НАТО и ОБСЕ с Россией на прошлой неделе в Женеве и Брюсселе говорил с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман.

"Я разговаривал с заместителем госсекретаря Уэнди Шерман до ее переговоров, сказал ей, что надо поставить на стол переговоров такие вещи, как санкции, что вы должны заявить о поставках большего количества оружия Украине", - сказал Маккол.

Как сообщалось, Маккол также заявил CNN, что США и Россия вновь оказались в состоянии "холодной войны".

США Россия Украина Майкл Маккол

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