Пентагон счел еще возможным деэскалацию на границе Украины путем дипломатии

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В Пентагоне полагают, что пространство для дипломатии в ситуации вокруг Украины есть, сообщил во вторник на брифинге представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби.

"Администрация США пытается изыскать пути для деэскалации дипломатическими средствами. Мы продолжаем верить в то, что для дипломатии все еще есть место", - сказал Кирби, отметив, что "основной задачей является уважение суверенитета Украины".

При этом он подчеркнул, что пока американские военные не наблюдают признаков деэскалации ситуации на границе РФ и Украины.

"Мы продолжаем видеть многочисленное присутствие российских войск в западной части их страны вокруг восточной, северо-восточной границы Украины. Это продолжает беспокоить нас. Нет признаков, указаний, что россияне хотят способствовать деэскалации ситуации", - сказал Кирби.

Он напомнил, что США ранее говорили РФ о желании обсуждать изменения масштабов и характера своих военных учений, однако лишь при аналогичных ответных шагах со стороны России.

Также Кирби заявил, что характер развертывания войск РФ в регионе дает российскому командованию "множество возможностей". В то же время он сказал, что прямо сейчас трудно сказать, какой именно вариант действий изберет Россия.