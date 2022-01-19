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Байден обсудил с президентом Финляндии безопасность в Европе

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинистё, в ходе которого обсудил ситуацию на российско-украинской границе и безопасность в Северной Европе, сообщает Белый дом.

"Лидеры обеих стран обсудили общую обеспокоенность ничем не спровоцированным наращиванием сил РФ близ границы с Украиной", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, Байден и его финский коллега "поговорили о важности тесного партнерства Финляндии с США и НАТО для обеспечения безопасности севера Европы".

"Байден напомнил о праве Финляндии и других европейских стран самостоятельно выбирать, в каких договоренностях в сфере безопасности им участвовать", - отмечает Белый дом.

Разговор состоялся на фоне активного обсуждения в последние недели в западных СМИ идеи о присоединении к НАТО Финляндии и Швеции, обеспокоенных действиями РФ на границе с Украиной. При этом финские власти ранее в январе заявляли, что членство в НАТО сейчас не стоит у Хельсинки на повестке дня.

НАТО США Финляндия Украина

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