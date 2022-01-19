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В Минобороны Казахстана заявили, что иностранных военных в стране не осталось

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В Казахстане не осталось иностранных военных, все миротворцы ОДКБ покинули страну, сообщил на брифинге начальник департамента международного сотрудничества Минобороны Олжас Хусаинов. Ранее о завершении вывода миротворцев из Казахстана сообщило Минобороны России.

"Последние воздушные суда с личным составом и техникой вылетели из Алма-Аты. В настоящее время на территории республики нет военнослужащих иностранных государств", - сказал Хусаинов.

Директор департамента евразийской интеграции МИД Казахстана Александр Синяговский на этом же брифинге сказал, что миротворческая миссия была выполнена на высоком профессиональном уровне.

По официальным данным, в Казахстан были направлены 2030 миротворцев ОДКБ и 250 единиц техники. Они несколько дней охраняли важные объекты.

Миротворцы ОДКБ в Казахстане

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Хроника 03 – 19 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Казахстан ОДКБ Минобороны МИД Олжас Хусаинов Александр Синяговский

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