На улицах Байконура появилась российская бронетехника

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Улицы Байконура начала патрулировать российская бронетехника, следует из сюжета местного телеканала "Байконуринфо".

"Накануне новогодних праздников в городе был введен сигнал "Гром", в соответствии с которым правоохранительные органы комплекса "Байконур" работают в усиленном режиме несения службы", - напомнили тележурналисты.

На видео, опубликованном каналом, изображена колонна из нескольких машин полиции, а также камуфлированного грузового автомобиля "Урал" и бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2. Схожие бронемашины ранее использовались в УМВД России на комплексе "Байконур", следует из архивных фотографий на сайте администрации.

Канал также отмечает, что в городе сохраняется спокойная обстановка, проводятся спортивные мероприятия, а для детей в кинотеатре "Сатурн" "ежедневно бесплатно демонстрируются фильмы о Гарри Поттере".

Несмотря на повторяющиеся сообщения о том, что в Байконуре все спокойно, в городе с 7 января был введен повышенный уровень террористической опасности и комендантский час до 19 января. Полиция намерена привлекать к патрулированию народных дружинников с предприятий.

Также жителям города запретили собираться больше чем по трое из-за коронавируса.

В горадминистрации сообщили об организации нескольких чартерных рейсов в Россию на которых Байконур смогут покинуть все, кому это необходимо. Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации, это не связано с обострением ситуации в стране, улетят на них те, кто планировал покинуть город и до начала протестов, в частности, курсанты и студенты ВУЗов, находящиеся там на каникулах.

При этом разрабатываются варианты эвакуации жителей Байконура "застрявших" в других городах. Для этого планируется задействовать железнодорожный транспорт.

5 января об усилении охраны на космодроме сообщал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Космодром и город Байконур (до 1995 года - город Ленинск) вместе образуют комплекс "Байконур", состоящий из 15 стартовых комплексов девяти типов для запусков ракет-носителей, 4 пусковых установок для испытаний межконтинентальных баллистических ракет, 11 монтажно-испытательных корпусов (МИК) и прочей инфраструктуры. Россия арендует космодром до 2050 года. В Байконуре действует российская администрация. Казахстан имеет на Байконуре представительства своих министерств и ведомств и специального представителя президента.