Украинский суд не стал арестовывать Порошенко

Экс-президент Украины Петр Порошенко перед заседанием в Печерском районном суде Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Печерский районный суд Киева избрал экс-президенту Украины Петру Порошенко меру пресечения по "угольному делу" в виде личных обязательств.

Такое решение суд вынес в среду, не удовлетворив ходатайство прокуратуры, которая просила заключить Порошенко под стражу с альтернативой залога в сумме 1 млрд гривен.

После заседания Порошенко сказал журналистам: "Единственная фраза, которую мы услышали - это личные обязательства и отсутствие ареста". При этом он добавил, что судью было плохо слышно: "Попрошу адвокатов забрать решение суда... Я боюсь, что может быть рано праздновать победу".

Государственное бюро расследований 20 декабря 2021 года уведомило Порошенко о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с не подконтрольной Киеву территории Донбасса.

Ранее в рамках того же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Украины Владимир Демчишин.

Порошенко с 17 декабря 2021 года находился в заграничной поездке. Печерский райсуд Киева рассмотрел ходатайство прокурора и принял решение об аресте имущества экс-президента, которое, согласно государственным реестрам, принадлежит ему на праве собственности, в частности это объекты недвижимости, корпоративные права и пр.

17 января Порошенко вернулся на Украину и прибыл в Печерский районный суд. В тот день суд рассматривал ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту. Прокуратура просила арестовать Порошенко, адвокаты настаивали на том, что у подзащитного нет статуса подозреваемого, преследование носит политический характер и не является юридически обоснованными.

Судья заслушал участников процесса и удалился в совещательную комнату для принятия решения. Определение по ходатайству 17 января оглашено не было, заседание перенесли на 19 января.