Суд в Киеве отпустил Порошенко под личные обязательства с изъятием паспорта

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Депутат парламента, пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение суда отпустить его под личные обязательства с изъятием паспорта для выезда за границу препятствует его политической деятельности.

После заседания адвокат Игорь Головань зачитал решение суда: "Применить относительно Порошенко личные обязательства... прибывать по вызову следователя... сдать на хранение документы, которые дают право выезда за границу".

В свою очередь Порошенко, обращаясь к журналистам и собравшимся в зале заседания, сказал: "Они не надеялись на арест, они пытались препятствовать моей деятельности... дискредитировать меня в глазах избирателей".

Он заявил, что намерен продолжать свою политическую деятельность, "включительно с международной деятельностью".

Ранее стало известно, что Печерский суд Киева избрал Порошенко меру пресечения по "угольному делу" в виде личных обязательств и не удовлетворив ходатайство прокуратуры, которая просила заключить экс-президента под стражу с альтернативой залога в размере 1 млрд гривен. После заседания суда Порошенко сказал, что судью было плохо слышно: "Единственная фраза, которую мы услышали - это личные обязательства и отсутствие ареста".

Госбюро расследований 20 декабря 2021 года уведомило Порошенко о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с не подконтрольной Киеву территории Донбасса.