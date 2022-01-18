Суд в Киеве огласит решение по избранию меры пресечения Порошенко 19 января

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Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Печерский районный суд Киева не вынес в понедельник решение по избранию меры пресечения пятому президенту Украины, лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко по "угольному делу", заседание перенесено на 19 января.

"Они приняли решение оглашать решение на Крещение... Я вас благодарю и жду вас 19 числа", - сказал Порошенко у здания суда в понедельник вечером.

"Что-то у них пошло не так... Пока что у них сценарий сорвался... Сегодня мы не выиграли войны, мы даже не выиграли бой, но мы не дали им продвинуться ", - добавил он.

Порошенко также обратился к своим сторонникам и призвал их поддержать его 19 января.

Сторонники экс-президента Украины в ответ заявили, что на намерены в среду устроить митинг у здания суда.

Депутат партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко отметил в телеграме, что суд по делу Порошенко состоится в среду.

"Заседание перенесено на 19 января в 14:00", - написал он.

Государственное бюро расследований 20 декабря 2021 года уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля из отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Порошенко с 17 декабря 2021 года находился в дипломатическом турне. Утром 17 января он вернулся на Украину. В аэропорту его встречали несколько тысяч сторонников.

В начале января Печерский райсуд Киева рассмотрел ходатайство прокурора и принял решение об аресте имущества Порошенко, которое, согласно государственным реестрам, принадлежит ему на праве собственности, в частности это объекты недвижимости и корпоративные права.