Страны Балтии попросили госдеп США разрешить им передачу американского оружия Украине

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Эстония, Литва и Латвия обратились в госдепартамент США с просьбой одобрить передачу ими части имеющегося у них оружия американского производства Украине, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

Получения разрешения на передачу оружия американского производства требуют правила экспортного контроля США.

По сообщениям источников, запрос включает поставки Украине противотанковых средств и ракет класса "земля-воздух".

Издание отмечает, что процесс рассмотрения госдепом этого вопроса "может занять месяцы, и в настоящее время проходит через бюрократические процедуры в Вашингтоне". В то же время, американские чиновники предупреждают о возможном "вторжении России на Украину" уже в ближайшее время.

"Сейчас мы находимся на этапе, когда Россия может в любой момент начать атаку на Украину", - заявила журналистам ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Представитель госдепартамента накануне на брифинге заявила, что Россия под видом военных учений размещает войска на территории Белоруссии, что чревато "ударом по Украине с севера".

В этих условиях сенатор-республиканец Джим Риш сказал газете, что он надеется, на быстрое предоставление госдепом соответствующих лицензий.

"Мы не можем позволить бюрократии и статус-кво мешать нам делать то, что мы должны, чтобы дать украинцам то, что им нужно для самозащиты", - заявил он.

По его словам, "учитывая срочность ситуации, администрация Байдена должна найти в себе политическую волю и выяснить, как работать быстрее".

Три страны Балтии одновременно запросили разместить на их территориях дополнительные силы НАТО, пишет Politico.