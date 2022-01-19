Российские космонавты завершили первый в этом году выход в открытый космос

Фото: Paolo Nespoli - ESA/NASA via Getty Images

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров завершили выход в открытый космос и вернулись на борт Международной космической станции (МКС), следует из трансляции "Роскосмоса".

Космонавты провели в космосе почти семь часов. Они подключили антенну пассивной системы сближения "Курс-П" на внешней поверхности модуля "Причал" и установили мишень стыковки, теперь он готов принимать космические корабли.

Также Шкаплеров и Дубров переустановили телекамеру и проложили телевизионный кабель между модулями "Наука" и "Причал". Космонавтам не удалось установить поручни для перехода между новыми модулями российского сегмента МКС.

В ходе выхода также обнаружилось, что во время работ в открытом космосе у космонавта Шкаплерова пролилась питьевая вода в скафандр. Позже Шкаплеров сообщил, что дискомфорт, вызванный пролившейся внутрь скафандра водой, не мешает работать в открытом космосе. Также в ходе трансляции были выявлены проблемы со связью между космонавтами и Землей - связь отсутствовала более 10 минут.

Выход начался в 15:20 мск - космонавты открыли выходной люк модуля "Поиск" на российском сегменте МКС и начали выбираться на внешнюю поверхность станции.

Предыдущий выход в открытый космос для интеграции модуля "Наука" состоялся 9 сентября 2021 года. Длительность выхода составила около семи часов. Сообщалось, что космонавты выполнили все основные и дополнительные задачи выхода. Как сообщали ранее, всего для интеграции модуля "Наука" понадобится около 10 выходов в космос.

26 ноября новый узловой модуль "Причал" пристыковался к модулю "Наука" на МКС. Новый модуль предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС. Как сообщали в "Роскосмосе", дальнейшее развитие сегмента будет обеспечиваться за счет пристыковки к модулю транспортных систем. Как сообщали в РКК "Энергия", первый корабль пристыкуется к модулю уже 18 марта 2022 года. Это будет пилотируемый корабль "Союз МС-21", в экипаж которого войдут космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.