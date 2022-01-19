Российские космонавты впервые в 2022 году вышли в открытый космос

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров начали семичасовой выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), первый в этом году.

В 15:20 по московскому времени в среду космонавты открыли выходной люк модуля "Поиск" на российском сегменте МКС и начали выбираться на внешнюю поверхность станции, чтобы выполнить ряд работ по интеграции нового модуля "Причал".

В ходе выхода Шкаплерову и Дуброву предстоит установить и подключить антенны пассивной системы сближения "Курс-П" на внешней поверхности нового российского модуля, переустановить телекамеру и проложить телевизионный кабель, смонтировать мишени для стыковки кораблей и установить поручни для перехода между модулями "Наука" и "Причал".

Также космонавты при наличии времени демонтируют с "Причала" антенны активной системы сближения "Курс-НА".

Плановая длительность выхода - 6 часов 40 минут.

Предыдущий выход в открытый космос для интеграции модуля "Наука" состоялся 9 сентября 2021 года, он продлился около семи часов. Сообщалось, что космонавты выполнили все основные и дополнительные задачи выхода. Как сообщалось ранее, всего для интеграции модуля "Наука" понадобится около 10 выходов в космос.

26 ноября новый узловой модуль "Причал" пристыковался к модулю "Наука" на МКС. Новый модуль предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС. Как сообщали в "Роскосмосе", дальнейшее развитие сегмента будет обеспечиваться за счет пристыковки к модулю транспортных систем. В РКК "Энергия" сообщали, что первый корабль пристыкуется к модулю уже 18 марта 2022 года. Это будет пилотируемый корабль "Союз МС-21", в экипаж которого войдут космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.