Космонавт сообщил, что пролившаяся в скафандр вода не мешает работе в космосе

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Дискомфорт из-за пролившейся внутрь скафандра питьевой воды не мешает работать в открытом космосе, сообщил космонавт Антон Шкаплеров.

"Прохладно. Ноги мерзнут, пальцы... Работаем", - сказал Шкаплеров, отвечая на вопрос о его состоянии. "Главное - не заболеть", - добавил космонавт.

На это его коллега Петр Дубров, также находящийся в открытом космосе, ответил, что на станции "вирусов нет, они не выживают".

Ранее сообщалось, что во время работ в открытом космосе у космонавта Шкаплерова в скафандр пролилась питьевая вода. "У меня прохладно, вода разлилась, (...) которая питьевая. Вода из нее вышла, я пытался пить, там почти уже ничего нет", - сказал Шкаплеров в ходе переговоров со специалистом ЦУП.

В среду в 16:20 по московскому времени космонавты открыли выходной люк модуля "Поиск" на российском сегменте МКС и начали выбираться на внешнюю поверхность станции, чтобы выполнить работы по интеграции нового модуля "Причал".

В ходе выхода Шкаплерову и Дуброву предстоит установить и подключить антенны пассивной системы сближения "Курс-П" на внешней поверхности нового российского модуля, переустановить телекамеру и проложить телевизионный кабель, смонтировать мишени для стыковки кораблей и установить поручни для перехода между модулями "Наука" и "Причал".

Также космонавты при наличии времени демонтируют с "Причала" антенны активной системы сближения "Курс-НА".

Плановая длительность выхода - 6 часов 40 минут.