Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:54Заразились
на 19.01В России 10 899 411+33 899В мире 334 101 607+3 204 526

Боррель, Блинкен, Столтенберг и председатель ОБСЕ провели консультации по РФ и Украине

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обсудил украинский кризис и российские предложения по европейской безопасности с госсекретарем США Энтони Блинкеном, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау.

"Они обсудили наращивание Россией военной мощи вокруг Украины, а также текущие двусторонние и международные дипломатические отношения, связанные с попытками России переопределить механизмы безопасности в Европе", - говорится в распространенном в среду вечером в Брюсселе коммюнике Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) по итогам четырехстороннего телефонного разговора.

В сообщении ЕВС отмечается, что стороны "подтвердили необходимость соблюдения основополагающих принципов существующей архитектуры европейской безопасности, закрепленных, в частности, в рамках ОБСЕ".

"Они подчеркнули свою решимость продолжать интенсивные консультации по определению путей урегулирования ситуации посредством двустороннего и многостороннего дипломатического взаимодействия, представляя сильный, четкий и единый трансатлантический фронт", - сказано в документе.

ЕВС в связи с этим напоминает, что министры иностранных дел государств-членов ЕС на встрече во французском Бресте на прошлой неделе договорились о дальнейшем укреплении координации с Соединенными Штатами и НАТО, а также о расширении сотрудничества Европейского союза в рамках ОБСЕ, и попросили высокого представителя ЕС по иностранным делам Борреля координировать эту деятельность.

В Брюсселе также сообщают, что четырехсторонний телефонный разговор состоялся после недавних обменов мнениями между партнерами, в том числе с украинскими коллегами и накануне переговоров США с Россией.

"Министры иностранных дел ЕС продолжат обсуждение этого вопроса на предстоящем заседании Совета (ЕС на уровне глав МИД - ИФ) в Брюсселе в понедельник. Высокий представитель Боррель пригласил госсекретаря Блинкена присоединиться к этой встрече", - объявила ЕВС.

НАТО Евросоюз ОБСЕ

Новости по теме

Новости

Байден пригрозил России экономической катастрофой в случае нападения на Украину

Байден пригрозил России экономической катастрофой в случае нападения на Украину
Пандемия коронавируса

Байден пообещал, что в США не будет локдаунов из-за коронавируса

Российские космонавты завершили первый в этом году выход в открытый космос

Российские космонавты завершили первый в этом году выход в открытый космос

В Германии глава МИД и вице-канцлер стали фигурантами дела о незаконных COVID-выплатах

Пандемия коронавируса

Болеющим COVID португальцам разрешат выйти из дома в день выборов

Болеющим COVID португальцам разрешат выйти из дома в день выборов

США пообещали Украине дополнительные $300 млн на оборону и безопасность

США пообещали Украине дополнительные $300 млн на оборону и безопасность
Пандемия коронавируса

В Англии через неделю отменят большинство COVID-ограничений

В Англии через неделю отменят большинство COVID-ограничений

Первые подразделения войск РФ прибыли на учения в Белоруссию

Первые подразделения войск РФ прибыли на учения в Белоруссию

Украинский суд не стал арестовывать Порошенко

Украинский суд не стал арестовывать Порошенко

Еще 20 членов партии Джонсона намерены подать письма о недоверии премьеру

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });