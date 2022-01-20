Боррель, Блинкен, Столтенберг и председатель ОБСЕ провели консультации по РФ и Украине

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обсудил украинский кризис и российские предложения по европейской безопасности с госсекретарем США Энтони Блинкеном, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау.

"Они обсудили наращивание Россией военной мощи вокруг Украины, а также текущие двусторонние и международные дипломатические отношения, связанные с попытками России переопределить механизмы безопасности в Европе", - говорится в распространенном в среду вечером в Брюсселе коммюнике Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) по итогам четырехстороннего телефонного разговора.

В сообщении ЕВС отмечается, что стороны "подтвердили необходимость соблюдения основополагающих принципов существующей архитектуры европейской безопасности, закрепленных, в частности, в рамках ОБСЕ".

"Они подчеркнули свою решимость продолжать интенсивные консультации по определению путей урегулирования ситуации посредством двустороннего и многостороннего дипломатического взаимодействия, представляя сильный, четкий и единый трансатлантический фронт", - сказано в документе.

ЕВС в связи с этим напоминает, что министры иностранных дел государств-членов ЕС на встрече во французском Бресте на прошлой неделе договорились о дальнейшем укреплении координации с Соединенными Штатами и НАТО, а также о расширении сотрудничества Европейского союза в рамках ОБСЕ, и попросили высокого представителя ЕС по иностранным делам Борреля координировать эту деятельность.

В Брюсселе также сообщают, что четырехсторонний телефонный разговор состоялся после недавних обменов мнениями между партнерами, в том числе с украинскими коллегами и накануне переговоров США с Россией.

"Министры иностранных дел ЕС продолжат обсуждение этого вопроса на предстоящем заседании Совета (ЕС на уровне глав МИД - ИФ) в Брюсселе в понедельник. Высокий представитель Боррель пригласил госсекретаря Блинкена присоединиться к этой встрече", - объявила ЕВС.