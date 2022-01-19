Макрон заявил о необходимости собственного диалога ЕС и России по европейской безопасности

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Помимо диалога США с Россией, с ней должен вести свой диалог и Евросоюз, считает президент Франции Эммануэль Макрон.

"Доверие к нам в том, что касается отношений с Россией, прежде всего, связано с требовательным диалогом. И мы можем это наблюдать на примере диалога, который ведут Соединенные Штаты Америки и Россия. Я думаю, хорошо, что есть координация между европейцами и американцами. Но совершенно необходимо, чтобы европейцы вели свой диалог", - заявил Макрон в среду на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге.

Он добавил, что коллективная безопасность, вооружения на европейской территории являются темой и для Европейского союза.

"Следовательно, надо завершить работу над совместным предложением, совместным видением нового порядка безопасности и стабильности для нашей Европы", - продолжил Макрон.

Кроме того, по словам президента, понадобится также "коллективная работа над элементами уязвимости".

Макрон отметил, что на примерах из области энергетики, миграции можно было видеть, как "Россия или соседние державы могли использовать то, что называют гибридными атаками, то есть организованный миграционный беспорядок или кибератаки, или манипулирование ценами на газ и поставками газа, чтобы дестабилизировать нас".

"И для этого нам надо со всей ясностью обеспечить коллективную устойчивость", - резюмировал Макрон в своей заключительной речи по программе французского председательства в Совете ЕС.

Ранее в основном докладе по этой программе он заявил: "Ближайшие недели должны привести нас к завершению работы над европейским предложением по построению нового порядка безопасности и стабильности. Мы должны создать его силами европейцев, затем разделить с нашими союзниками в рамках НАТО, и потом предложить для переговоров с Россией".

При этом Макрон отметил, что в течение нескольких лет выступает за диалог с Россией. Этот диалог он считает необходимым для обеих сторон, учитывая неделимость безопасности континента. Вместе с тем, полагает президент Франции, Евросоюз должен заставить соблюдать свои требования безопасности, построенной на принципах и правилах.

Заявления президента Франции о важности ЕС при обсуждении безопасности в Европе прозвучали на фоне сообщений СМИ о недовольстве Брюсселя тем, что Евросоюз не стал площадкой для прошедших ранее в январе переговоров по данной теме с Россией. Тогда в Женеве состоялись двусторонние переговоры РФ и США, затем прошло заседание Совета Россия-НАТО, а после него тематику безопасности рассмотрели в ОБСЕ.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее в январе выражал мнение, что Россия не хочет прямого диалога с Брюсселем по безопасности, потому что пытается таким образом попытаться разделить Запад.