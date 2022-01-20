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Байден заявил о возможности саммита с Путиным

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден допустил вариант организации нового саммита с президентом РФ Владимиром Путиным в связи с ситуацией вокруг Украины.

"Я все еще думаю, что такая возможность есть", - сказал он на пресс-конференции в ответ на вопрос, возможен ли саммит США и РФ для урегулирования ситуации с Украиной.

Американский президент отметил, что при контактах с президентом Путиным нет проблем с тем, чтобы понимать позицию друг друга.

В то же время Байден уточнил, что речь о новом возможном саммите шла еще до роста напряженности вокруг Украины в последнее время, и его темой могли бы стать перспективы стратегических отношений двух государств.

Первые переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена прошли в середине июня прошлого года в Женеве.

Первые переговоры Путина и Байдена

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Россия США Владимир Путин Джо Байден

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