Байден заявил о возможности саммита с Путиным

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден допустил вариант организации нового саммита с президентом РФ Владимиром Путиным в связи с ситуацией вокруг Украины.

"Я все еще думаю, что такая возможность есть", - сказал он на пресс-конференции в ответ на вопрос, возможен ли саммит США и РФ для урегулирования ситуации с Украиной.

Американский президент отметил, что при контактах с президентом Путиным нет проблем с тем, чтобы понимать позицию друг друга.

В то же время Байден уточнил, что речь о новом возможном саммите шла еще до роста напряженности вокруг Украины в последнее время, и его темой могли бы стать перспективы стратегических отношений двух государств.

Первые переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена прошли в середине июня прошлого года в Женеве.