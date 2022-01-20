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Байден указал России на близость "полномасштабной ядерной войны" при обострении с Западом

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден призвал Россию помнить о "близости полномасштабной ядерной войны" в случае обострения с Западом.

По его словам, в связи с тем, что непонятно, что Россия может или не может предпринять, "нужно быть крайне осторожными" в дальнейших действиях.

Байден также заявил об обеспокоенности тем, что ситуация вокруг Украины может легко выйти из-под контроля, при этом напомнив руководству РФ, что оно не в том положении, чтобы "доминировать в мире".

"Я обеспокоен тем, что ситуация (вокруг Украины - ИФ) может очень легко выйти из-под контроля", - сказал Байден.

Он пояснил, что подобное может произойти случайно: вопреки планам сторон.

"Я надеюсь, что Владимир Путин понимает, что он... находится не в самом хорошем положении для того, чтобы доминировать в мире", - добавил Байден.

Ранее Байден допустил возможность организации нового саммита с президентом РФ Владимиром Путиным в связи с ситуацией вокруг Украины. Он также предупредил, что Россия столкнется с катастрофическими последствиями для ее экономики в случае, если вторгнется на Украину.

США Россия Владимир Путин Джо Байден

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