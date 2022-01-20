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Трамп раскритиковал пресс-конференцию Байдена

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ему никогда бы не позволили так вести себя на пресс-конференции, как это делает нынешний американский лидер Джо Байден.

"Как так получается, что Байден вызывает журналистов по списку, во всех случаях получает мягкие вопросы и потом читает ответы?" - возмутился Трамп.

Он отметил, что не стал бы так делать и ему бы не позволили этого.

Пресс-конференция президента США Джо Байдена прошла 19 января. Она продолжалась более 1,5 часов. В частности он пригрозил России экономической катастрофой в случае нападения на Украину и указал на близость "полномасштабной ядерной войны" при обострении с Западом.

Байден также заявил о намерении выступить тандемом с нынешним вице-президентом Камалой Харрис на президентских выборах, которые пройдут в США в 2024 году.

Дональд Трамп США Джо Байден

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