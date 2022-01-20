В МИД РФ обвинили Запад в подготовке провокаций военного характера против Украины

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Запад, тиражируя сообщения о том, что Россия якобы планирует вторгнуться на Украину, пытается прикрыть собственные готовящиеся провокации военного характера, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В настоящее время западные и украинские СМИ, а также официальные лица стали еще более активно тиражировать спекуляции на тему скорого вторжения России на Украину, так они это формулируют. Мы убеждены, что целью этой кампании является создание информационного прикрытия для подготовки их собственных масштабных провокаций, в том числе, военного характера, которые могут иметь самые трагические последствия для региональной и глобальной безопасности", - сказала она на брифинге.

"Наши опасения подтверждают последние сообщения, которые появляются в СМИ со ссылкой на официальные структуры, источники... Уже несколько дней Британия военно-транспортными самолетами своих ВВС отправляет на Украину оружие. Совершенно это очевидно уже, было организованно не менее шести рейсов, каждое воздушное судно может взять с собой на борт до 77,5 тонн груза, то есть в общей сложности порядка 460 тонн вооружений", - сказала она.

Ранее сообщалось, что тяжелые военно-транспортные самолеты C-17A Globemaster III британских Королевских ВВС за последние несколько дней выполнили восемь рейсов на Украину.

В понедельник, 17 января, министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в парламенте, заявил, что Соединенное Королевство поставит Украине противотанковые вооружения.