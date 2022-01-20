АР сообщило, что США не отправят войска на Украину даже в случае вторжения РФ

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден не планирует отвечать России отправкой войск на Украину даже в случае российского вторжения на ее территорию, пишет в четверг агентство Associated Press (AP).

"Причина отказа от вступления напрямую в российско-украинскую войну проста: Соединенные Штаты не имеют договорных обязательств перед Украиной, и война с Россией была бы огромной авантюрой, учитывая потенциал дестабилизации региона и эскалации до пугающей степени риска обмена ядерными ударами", - говорится в сообщении.

По оценке АР, война против России на Украине "может связать силы и ресурсы США на долгие годы и привести к тяжелым человеческим жертвам" в то время как администрация Байдена "пытается сосредоточиться на Китае как на главной угрозе безопасности".

"Кроме того, это чревато тем, что американские военные окажутся на линии огня и втянут Соединенные Штаты в тот самый бой, которого они намерены избежать", - подчеркивает агентство.

В то же время, говорится в сообщении, бездействие сопряжено с риском того, что может означать "согласие с будущими действиями России против других стран Восточной Европы, таких как прибалтийские государства Эстония, Латвия и Литва".

Байден, пишет агентство, "мог бы использовать ряд менее драматичных, но все же рискованных военных вариантов, включая поддержку украинского сопротивления после вторжения".

Учитывая "явную военную неполноценность", Украина будет не в силах предотвратить вторжение российских войск, но с помощью Соединенных Штатов и других стран можно было бы "удержать Россию от действий, если бы она был убеждена, что затраты будут слишком высоки", отмечает агентство.

Пока что, считает агентство, нет полной ясности в том, как США могут помочь Украине, если Россия все же вторгнется на ее территорию.

Так, АР напоминает, что советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил на прошлой неделе, что США "резко усилят" поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, однако "он не объяснил, как это можно сделать".

Администрация, правда, заявляла, что она также открыта для отправки военных подкреплений союзникам по НАТО на восточном фронте, которые хотят получить американскую поддержку.