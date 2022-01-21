Times сообщила о планах Британии направить сотни военных в соседние с Украиной страны

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Еще сотни военнослужащих Великобритании могут быть отправлены в соседние с Украиной страны Североатлантического альянса, чтобы действовать в качестве "сдерживающего фактора" для России, сообщает The Times со ссылкой на источники в британском министерстве обороны.

Согласно планам, обсуждаемым в оборонном ведомстве, Великобритания рассматривает возможность усиления своего воинского контингента в странах Восточной Европы "сотнями" военнослужащих. По данным издания, члены НАТО провели переговоры на высоком уровне о том, следует ли усилить свое присутствие в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

Газета напоминает, что в настоящий момент Великобритания возглавляет боевую группу численностью 1,2 тыс. человек в Эстонии, где у нее 830 военнослужащих, танки, боевые бронированные машины, самоходная артиллерия, инженерная группа, средства противовоздушной обороны и разведки.

В Польше находятся 140 британских военнослужащих в рамках миссии НАТО по усилению передового присутствия.

В среду стало известно, что восьмой по счету за последние три дня рейс на Украину выполнили тяжелые военно-транспортные самолеты C-17A Globemaster III британских Королевских ВВС. До этого, в понедельник министр, обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в парламенте, заявил, что Соединенное Королевство поставит Украине противотанковые вооружения.