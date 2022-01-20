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Кремль заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела ЦАР

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В Центрально-Африканской Республике есть военные советники РФ, но Москва не вмешивается во внутренние дела этой страны, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"У нас с ЦАР реализуются наши отношения на различных уровнях", - сказал Песков.

"Там действительно есть наши военные советники, это действительно так. Но, безусловно, какое-то участие во внутренних процессах ЦАР невозможно, об этом речи не идет", - сказал Песков.

На уточняющий вопрос, являются ли советники представителями частных компаний или их туда отправило российское государство, Песков сказал: "Там есть наши военные советники, да".

Власти ЦАР ведут с мятежниками борьбу, в частности, пользуясь поддержкой миротворческого контингента ООН. В стране работают российские военные инструкторы.

В декабре 2020 года МИД РФ сообщил, что Россия дополнительно направила в Центральноафриканскую республику 300 военных инструкторов и уведомила об этом профильный комитет СБ ООН.

ЦАР Дмитрий Песков

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