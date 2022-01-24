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Лондон обеспокоила судьба поставок российского газа в Европу в случае эскалации

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Если Запад введет против России новые санкции из-за ситуации вокруг Украины, Россия в ответ может использовать поставки газа и нефти в Европу как оружие, ограничить их и это приведет к рекордному росту цен, ожидают в британском правительстве.

Об этом Times сообщили высокопоставленные источники в кабинете министров.

Возможные последствия ограничения российских энергоресурсов обсуждались на ряде совещаний. Министры пришли к выводу, что прямой угрозы дефицита газа не возникнет, но цены вырастут до новых рекордных уровней.

"В отличие от некоторых стран Великобритания почти не импортирует российский газ, - сказал один из источников издания. - Но, как и все страны, мы подвержены риску роста оптовых цен, что станет серьезной проблемой, если Россия в дальнейшем ограничит поставки".

На днях Financial Times сообщила, что США ведут переговоры с Катаром и другими крупными экспортерами СПГ о планировании чрезвычайных мер на случай, если поставки газа "Газпрома" в Европу нарушатся в результате эскалации ситуации вокруг Украины. Однако источники газеты предупредили, что "волшебной палочки" для решения потенциального дефицита не существует, поскольку Европа уже находится под давлением энергетического кризиса.

Газпром Европа США Украина Катар Великобритания

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