Лондон обеспокоила судьба поставок российского газа в Европу в случае эскалации

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Если Запад введет против России новые санкции из-за ситуации вокруг Украины, Россия в ответ может использовать поставки газа и нефти в Европу как оружие, ограничить их и это приведет к рекордному росту цен, ожидают в британском правительстве.

Об этом Times сообщили высокопоставленные источники в кабинете министров.

Возможные последствия ограничения российских энергоресурсов обсуждались на ряде совещаний. Министры пришли к выводу, что прямой угрозы дефицита газа не возникнет, но цены вырастут до новых рекордных уровней.

"В отличие от некоторых стран Великобритания почти не импортирует российский газ, - сказал один из источников издания. - Но, как и все страны, мы подвержены риску роста оптовых цен, что станет серьезной проблемой, если Россия в дальнейшем ограничит поставки".

На днях Financial Times сообщила, что США ведут переговоры с Катаром и другими крупными экспортерами СПГ о планировании чрезвычайных мер на случай, если поставки газа "Газпрома" в Европу нарушатся в результате эскалации ситуации вокруг Украины. Однако источники газеты предупредили, что "волшебной палочки" для решения потенциального дефицита не существует, поскольку Европа уже находится под давлением энергетического кризиса.